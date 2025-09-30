Taraftarların yoğun ilgisiyle tamamlanan maçın ardından açıklamalarda bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Van Spor uzun yıllar sonra bu lige yükseldi ve yeni bir kadro kurarak alt liglerden oyunculara şans verip Türk futboluna kazandırmayı hedefledi. Ben ve başkan bu riski aldık. 24 kişilik kadromuzda 7-8 alt lig oyuncusunu düzenli olarak kullanıyoruz. Bu kolay bir risk değil. Bütçemiz sınırlı, ama gelişim süreçleri iyi gidiyor." dedi.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

İlk 8 haftanın zor bir fikstür olduğunu belirten Kutlu, "Geçen hafta Bodrumspor maçında mağlubiyet aldık, ancak çok güçlü takımlarla oynuyoruz. İlk sekiz hafta zor bir fikstürdü. Buna rağmen 12 puan topladık. Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Zor dönemde arkamızda durdu ve camiaya güven verdi. Oyuncularımı da kutluyorum. Bugün çok güçlü, milyonluk bir kadroya karşı yürekleriyle kazandılar. Taraftarımızı da ayrı tebrik ediyorum. Üç maçtır taraftardan yoksunduk. Bugün stadın atmosferi inanılmazdı, oyuncularımıza güç verdi.” ifadelerine yer verdi.

"ERZURUM DEPLASMANINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Erzurumspor deplasmanına da değinen Kutlu, “Benim için çok özel bir şehir. Ama Van Spor için orada da aynı mücadeleyi verip kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.