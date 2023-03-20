Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor, 26. Hafta sonunda, topladığı 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lider Kocaelispor'un hemen ardından ikinci sırada bulunan Vanspor'da 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz, son 8 maçta kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de erteleme maçında Zonguldak Kömürspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve bir penaltı olmak üzere, birçok tehlikeli atakta kalesini gole kapatan Haydar Yılmaz, galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. Kırmızı Grupta en az gol yiyen takımlar arasında üçüncü sırada bulunan Van temsilcisi, başarılı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Grupta oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, bu periyotta rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

Grupta en az gol yiyen takımlar arasında 1461 Trabzon FK, 15 golle ilk sırada yer alırken, Bucaspor 1928 16 gol golle ikinci, Vanspor ise 18 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Daha önce Yalıkavak Belediyesipor, Eskişehir Şekerspor, Manisaspor, İnegölspor, Gaziosmanpaşa, Tarsus İdman Yurdu, Şanlıurfaspor, Kartalspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Tuzlaspor ve Pendikspor gibi takımların kalesini koruyan 39 yaşındaki tecrübeli eldiven Haydar Yılmaz, Vanspor'da toplanan puanlarda ciddi payı var.

Vanspor formasıyla çıktığı 26 maçın 13'ünde kalesini gole kapatan başarılı eldiven, 18 maçta ise kalesinde gol gördü. Zonguldak Kömürspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve kurtardığı penaltı atışıyla 3 puanın gelmesinde önemli rol oynayan Haydar Yılmaz, birçok maçta da takımı adına üstün bir performans ortaya koydu.

Grupta oynanan maçlarda başarılı eldiven, Pazarspor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Bucaspor 1928, Balıkesirspor, Fethiyespor, Adıyaman FK, Kırklarelispor, İskenderunspor ve Zonguldak Kömürspor maçlarında gol yemedi. 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Zonguldak Kömürspor, Kırklarelispor, İskenderunspor, Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Kocaelispor, Serik Belediyespor, Sarıyer, Uşakspor, maçlarında ise kalesinde goller gördü.

Grupta oynanan son 8 lig maçında Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0, Kırklarelispor'u 1-0, İskenderunspor'u 2-0, Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenen ve 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalan Vanspor'da kaleci Haydar Yılmaz, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Van temsilcisi bu periyotta kalesine hiç gol görmezken, rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, Vanspor'daki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Van Bölge Gazetesi