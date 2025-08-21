Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, daha önce Trabzonspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Giresunspor ve son olarak da Bandırma Spor Formaları giyen Faruk Can Genç ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig’de mücadeleye başlayan ve ligin ilk iki haftasında iki galibiyet alarak dikkat çeken İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, takıma yeni bir takviye yaptı.

Daha Trabzonspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Giresunspor’da görev alan son olarak ise Bandırma Spor ile sözleşmesi bulunan Faruk Can Genç, Van Spor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Van Spor FK transferi şu paylaşımla duyurdu; “Kulübümüz, sol bek mevkiinde görev yapan genç oyuncu Faruk Can Genç ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine Vanspor forması altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”