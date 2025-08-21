Yukarıçınarlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan Altunkaya, yerde hareketsiz halde duran angut kuşunu fark etti.

Arkadaşlarının da yardımıyla kuşu evine götüren Altunkaya, bir süre bakımını yaptıktan sonra dedesi aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Erciş Şefliği'ne haber verdi.

Eve gelen görevliler, kuşu teslim aldı, duyarlı davranışından dolayı Altunkaya'ya teşekkür etti.

Dede Bayram Altunkaya, torununun angut kuşunu sokakta bitkin halde gördüğünü ve eve getirdiğini söyledi.

Doğayı çok sevdiklerini ifade eden Altunkaya, şöyle konuştu:

"Angut kuşunun çift gezdiğini ve sadık olduklarını biliyordum fakat bu tekti. Ben de kuşu aldım tavukların yanına bıraktım. Hayvanı beslemeye çalıştık. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Erciş Şefliği'ne haber verdik. Ekipler kuşu tedavi etmek için aldı. Onlara çok teşekkür ederim."