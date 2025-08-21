Uygulama kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere yerleştirilen QR kodlar sayesinde hastalar, hasta yakınları ve personel, cep telefonlarıyla kodu okutarak temizlik durumunu "Temiz", "Kısmen Temiz" veya "Kirli" olarak değerlendirebilecek.

A W521578 02

Yapılan değerlendirmeler, ilgili personel ve yöneticilere anlık bildirim olarak iletilecek. Böylece temizlik hizmetlerindeki eksiklikler kısa sürede giderilecek.

A W521578 04

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamayla hijyen standartlarının daha etkin korunmasının, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılmasının ve sağlık tesislerinde daha güvenli bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

A W521578 03

Kaynak: İHA