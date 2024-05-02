TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Lig şampiyonunun belirleneceği haftanın ardından play-off heyecanı başlayacak.
AcnTurk Sigorta Van Spor FK, şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başarırken, deplasmanda Bursaspor karşısında da galibiyeti kovalayacak.
Her hafta 2. ve 3. Lig’de bazı maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayan TFF, bu hafta canlı olarak yayınlayacağı maçları da açıkladı.
Açıklamaya göre Bursaspor – AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak. Beyaz Grup’ta bu maçın yanı sıra Serik Belediyespor - Esenler Erokspor maçı da yine aynı kanal aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.
Söz konusu müsabakalar 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak.
TFF, 2. Lig Kırmızı Grup’ta da 5 maçı canlı olarak yayınlayacağını açıkladı.
4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan TFF 2. Lig 38. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 7 maç şu şekilde olacak;
Beyaz Grup
15.00 Serik Belediyespor - Esenler Erokspor
15.00 Bursaspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK
Kırmızı Grup
15.00 Etimesgut Belediyespor - İnegölspor
15.00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor - GMG Kastamonuspor
15.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Futbol Kulübü
15.00 Belediye Derince Spor - Denizlispor
15.00 Uşak Spor A.Ş. – Sarıyer