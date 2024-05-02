TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Lig şampiyonunun belirleneceği haftanın ardından play-off heyecanı başlayacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başarırken, deplasmanda Bursaspor karşısında da galibiyeti kovalayacak.

Her hafta 2. ve 3. Lig’de bazı maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayan TFF, bu hafta canlı olarak yayınlayacağı maçları da açıkladı.

Açıklamaya göre Bursaspor – AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak. Beyaz Grup’ta bu maçın yanı sıra Serik Belediyespor - Esenler Erokspor maçı da yine aynı kanal aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Söz konusu müsabakalar 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak.

TFF, 2. Lig Kırmızı Grup’ta da 5 maçı canlı olarak yayınlayacağını açıkladı.

4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan TFF 2. Lig 38. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 7 maç şu şekilde olacak;

Beyaz Grup

15.00 Serik Belediyespor - Esenler Erokspor

15.00 Bursaspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK

Kırmızı Grup

15.00 Etimesgut Belediyespor - İnegölspor

15.00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor - GMG Kastamonuspor

15.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Futbol Kulübü

15.00 Belediye Derince Spor - Denizlispor

15.00 Uşak Spor A.Ş. – Sarıyer