İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile oynadıkları maçın oldukça zor şartlarda oynandığını vurgulayan Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, mücadele gücünün ön planda olduğunu söyledi.

“BU MAÇTA MÜCADELE DAHA ÖNEMLİYDİ”

Maç öncesinde futbolcularıyla saha koşullarını konuştuklarını ifade eden Gökhan İpek, “Maçın gerçekten çok hikayesi var. Hava ve saha şartları son derece zordu. Bu nedenle taktikten çok takım halinde mücadele etmenin daha önemli olduğunu konuştuk. Oyuncularımız sağ olsunlar, sahada ellerinden geleni yaptılar.” dedi.

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken İpek, futbolcuların zor şartlara rağmen güçlü bir aile ortamı sergilediğini dile getirerek, “İçeride inanılmaz bir aile kültürü var. Yabancı ya da Türk ayrımı olmadan herkes bu şartlara uyum sağladı. ‘Saha şartları herkes için aynı’ dedik ve birlikte mücadele etmelerini istedik. Onlar da sahada bunu gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ YARIDA VANSPOR ÇOK ETKİLİYDİ”

Karşılaşmanın ikinci yarısında Vanspor’un baskılı oynadığını belirten İpek, “Golü biz bulduk ve bu anlamda şanslıydık. İkinci yarıda Vanspor çok iyi oynadı, üzerimize geldi ve gol pozisyonları yakaladı. Ancak değerlendiremediler. Biz de attığımız tek golle buradan galibiyetle ayrıldık.” diye konuştu.