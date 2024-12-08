Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Artı Değer Van Spor FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında bunu sürdüremedi ve rakibine 1 - 0 kaybederek, bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini de almış oldu.

Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0 - 0 eşitlikle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekibin golü 64. dakikada Batuhan Yılmaz'dan geldi.

Bu golden sonra Artı Değer Van Spor FK, gol için yüklense de bunu gerçekleştiremedi

Maçın 90 dakikası ev sahibi ekibin 1 - 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla temsilcimiz ilk deplasman mağlubiyetini almış oldu.