Son haftaların formda takımı Artı Değer Van Spor FK, saat 14.00'te başlayacak maçta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşılaşacak. Aynı puana sahip her iki takım için de büyük önem taşıyan maçta sahaya çıkılacak 11'ler belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Boran Güngör, Bahattin Berke Demircan, Ulaş Şimşek, Mutlu Güler, Adem Doğan, Bilal Budak, Batuhan Yılmaz, Miraç Yağız Altınçayır, Mehmet Soyarslan, Fatih Bektaş ve Emircan Alturan ile çıkacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Kurtuluş Yurt, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Rıdvan Dönmez, Hasan Bilal, Mert Örnek ve Fuat Bavuk 11'i ile mücadeleye başlayacak.