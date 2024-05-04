TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 38 haftalık lig maratonu, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonluk şansını son maça kadar taşıma başarısı gösteren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Rakibini mağlup etmek isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ardından Serik Belediyespor - Esenler Erokspor maçının sonucuna bakacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, maçların sonucunda ya şampiyon olacak ya da ligi 2. sırada tamamlayarak play-off’larda ter dökecek.

Bugün oynanacak maçlarda AcnTurk Sigorta Van Spor FK kazanır, Esenler Erokspor da rakibine kaybederse şampiyon Van Spor FK olur, aksi bir sonuçta ise Esenler Erokspor şampiyonluğunu ilan eder.

Van Spor taraftarları heyecanla maç saatini beklemeye koyulurken, şampiyonluk yaşamayı diliyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta maçlar bugün saat 15.00’te başlayacak.

BEYAZ GRUP’TA GÜNÜN PROGRAMI:

04.05.2024 15:00 Serik Belediyespor - Esenler Erokspor

04.05.2024 15:00 Bursaspor - Acnturk Sigorta Van Spor FK

04.05.2024 15:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK

04.05.2024 15:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Zonguldak Kömürspor A.Ş

04.05.2024 15:00 Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor A.Ş.

04.05.2024 15:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

04.05.2024 15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

04.05.2024 15:00 Ankara Demirspor - Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

04.05.2024 15:00 Altınordu - Ankaraspor