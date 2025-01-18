Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. devre karşılaşmaları bugün başladı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, yarın deplasmanda 2. yarının ilk maçına çıkacak.

İlk devre karşılaşmalarında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Artı Değer Van Spor FK, 2. devre hazırlıklarını tamamladı. Devre arasını Antalya’nın Manavgat ilçesi kampında tamamlayan kırmızı- siyahlı ekip 2. devrenin ilk karşılaşması için son hazırlıklarını da Kocaeli ilinde yaptı.

Yarın deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak olan temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı arzuluyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Taraftarlar Belediye Derincespor-Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçı 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Nokta TV ekranlarından şifresiz canlı izleyebilecek. Müsabaka Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor, 1.devrenin ilk maçında Belediye Derincespor’u evinde 2-1 mağlup etmişti. Grupta temsilcimiz 30 puanla 5. sırada yer alırken, Belediye Derince Spor ise, 14 puanla 14. sırada bulunuyor.