Pazar günü yapılacak çalışmalardan dolayı İpekyolu, Edremit, Erciş, Başkale, Bahçesaray ve Özalp ilçelerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 baatleri arasında; Buzhane, Halilağa ve Hatuniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eminpaşa ve Şabaniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

11.00 – 13.00 saatleri arasında; Aşalan, Güroluk, Hafiziye, Örencik, Ortayol, Tepebaşı ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akyayla, Altıntas, Bağcılar, Cevizlibelen, Çömlekçi, Güneyyamaç, Kartal, Paşaköy, Yaşlıkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Çubuklu, Dorutay ve Seydibey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.