Bitexen Vanspor Futbol Kulübü 2. Başkanı ve iş insanı Veysel Ürüm, Kocaelispor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından 'destek' paylaşımında bulundu. Vanspor'un en zorlu süreçlerinde yardımına koşan ve şimdiye kadar 7 Milyon TL'den fazla bağışta bulunan Ürüm, 'Benim şehrim, benim takımım' paylaşımında bulundu.

Vanspor'a verdiği destekleri sürdüreceğini belirten Ürüm, soyal medya hesaplarında "Şimdi Vanspor zamanı. Yarın oynayacağımız Vanspor-Kocaelispor maçı için şimdiden gözümüzün nuru, Vanspor'umuza başarılar dilerim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman takımımızın (maddi ve manevi) yanındayım, destekçisiyim. Kimse merak etmesin, Benim şehrim, benim takımım" paylaşımında bulundu.

Kaynak: WanHaber