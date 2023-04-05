Vanspor FK için sosyal medya üzerinden #VansporaSahipÇık hashtagi ile başlatılan destek kampanyası sonrası Vanspor FK İkinci Başkanı Veysel Ürüm flaş açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun en iddialı takımının Vanspor olduğunu söyleyen Ürüm, takımın iyi bir seri yakaladığına vurgu yaptı. Vanspor'un yalnızlığına dem vuran Ürüm, 'bizleri yalnız bıraktılar' yorumunda bulundu.

İşte Veysel Ürüm'ün o flaş açıklamaları:

Ligimizde oynadığımız son 17 lig maçında mağlup olmayan, 14 galibiyet ve 3 beraberlik alan takımımız, 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kocaelispor ile arasındaki puan farkımız 3 puan, TFF 2. Lig Kırmızı Grubunda en önemli şampiyonluk adayı biziz.

Takımımızın göstermiş olduğu bu sportif başarı çok zorlu bir sürecin sonucunda meydana geldi. Vanspor Başkanı Feyat Kıyak, yönetim Kurulu arkadaşlarım, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerim, Vanspor emekçileri ve bize inanan vefakâr taraftarımızla göstermiş olduğumuz dayanışma, birlik ve beraberlik ile pek çok zorluğun üstesinden geldik.

Kongre yapamazlar, yönetim oluşturamazlar, transfer yapamazlar, takım kuramazlar, takım dağılır, hoca bulamazlar, devre arası futbolcular ayrılır ve daha çok pek çok olumsuz söyleme rağmen gelinen noktada 17 maçtır mağlup olmayan, 1102 dakikadır kalesinde gol göremeyen tarih yazan bir takım var.

Vanspor yardım gecelerinde bizi yalnız bırakanlar…

Deplasman maçlarında telefonlarımızı açmayanlar…

Vanspor’a hepimizin takımı sahip çıkalım dediğimizde duymazlıktan gelenler…

Öyle bir sahipsizlik duygusunu yaşatarak anlamlandıramadığımız süreçler yaşatanlar…

Maddi desteği geçtik manevi olarak da destek göstermekten bile imtina edenler…

İçerde oynadığımız maçlarda dahi bizi yalnız bırakanlar…

Şimdi sosyal medyada tweet atarak takımın yanında olduğunu göstermeye çalışıyorlar.

Beyler şimdiye kadar neredeydiniz…

Tweet atmakla olmuyor #VansporaSahipÇık hashtagi ile yaptığınız paylaşımlar sonucunda takımımıza nasıl destek sunacaksınız.

Paylaşım yapan siyasi parti başkanlarından, STK temsilcilerine, iş adamlarına kadar herkese soruyorum, Twitter’ da ülke gündemine girmek yeterli midir?

Vanspor’a nasıl sahip çıktınız?

Vanspor’a sahip çıkmak için bundan sonra ne yapacaksınız?

Bu güne kadar hepimizin ortak değeri olan Vanspor’a yönetim kurulu arkadaşlarımla ve birkaç iş insanı ile birlikte maddi – manevi sahip çıktık ve destek olduk.

Ve olmaya da devam edeceğiz.

Peki siz ne yapacaksınız?

Bu kulüp Van’ın en büyük STK’sıdır, Vanspor’dan vazgeçmek bu şehre yakışmaz, herkes olanakları doğrultusunda takımımıza destek sunmalı, sahip çıkmalı.

Şimdi ben sesleniyorum #VansporaSahipÇık, Vanspor için bir şey yap…