Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi sakinleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılan uzun süreli elektrik kesintilerine isyan etti. Şirketin 20-29 Ekim tarihleri arasında planladığı kesintiler, 6 gündür süren ve 2 gün daha sürecek olan mağduriyetle vatandaşları çileden çıkardı.

Sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında uygulanan kesintiler nedeniyle mahalle adeta karanlığa gömülürken, vatandaşlar ısınma, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Mahalle sakinleri, “Kış geldi, doğalgaz çalışmıyor; buzdolabı bozuldu, yiyecekler çöpe gitti, fırın çalışmıyor, yemek yapılmıyor. 10 günün 8 günü elektrik kesilir mi?” diyerek VEDAŞ’a sert tepki gösterdi.

Vatandaşlardan bazıları, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Burası Van’ın göbeği. Her gün saatlerce elektrik kesiliyor. Çocuklarımız üşüyor, evde yemek yapamıyoruz. Hastamız var, cihazları çalışmıyor. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz. Allahtan korkun, derhal bu kesintilere son verin!”

Mahalledeki kesintilerin gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar VEDAŞ’tan kalıcı bir çözüm ve özür bekliyor.

Yetkililerin sessizliği ise halkın tepkisini daha da büyütüyor.

VEDAŞ'IN SON 10 GÜNDE YALI MAHALLESİNDE YAPTIĞI KESİNTİLER:

20 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 20.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

21 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 21.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

23 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 23.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

24 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 24.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

25 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 25.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

26 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 26.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

27 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 27.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.

29 EKİM 2025: Sn. Tuketicimiz, elektrik dagitim sebekemizde planli bakim calismalari nedeni ile 29.10.2025 Tarihi 08:00 - 18:00 saatleri arasinda YALI Mahallesindeki 12......... No' lu tesisatinizin da bulundugu bolgede enerji kesintisi yapilacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.