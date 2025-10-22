Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Çaldıran ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Selimbey, Halilağa, Hatuniye, Yalı ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Elmalık ve Yeni Mahallede planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 15.00 Saatleri arasında; Erenkent ve Eski Cami Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Ağzıkara, Çalımlı, Dibekli, Yatıksırt, Yukarı Güneyce, Ağartı, Alaköy, Ayanıs ve Özyurt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Şemsibey, Topaktaş, Tevekli, Bardakçı, Çitören, Arısu ve Dibekdüzü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 Saatleri arasında: İskele Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Düvenci, Pınarlı ve Yetişen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Bağrıyanık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 17.00 Saatleri arasında; Sakalar ve Yukarıkaymaz Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Kandahar ve Şehitmehmetbey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Kalkandelen, Kışla, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik, Soğuksu ve Yavuz Selim Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

