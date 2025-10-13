Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Halilağa, Selimbey, Bostaniçi ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Halilağa, Selimbey ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yeni, Yeni Cami ve Kurubaş Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Bardakçı, Topaktaş, Çitören, Arısu, Dibekdüzü, Topaktaş, Şemsibey, Tevekli Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çetintaş ve Kocapınar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Üçdoğan, Evinli Mezrası, Yaya mezrası, Çepkenli Kayrakdere Mezrası, Kızgınkayaa Mezrası, Tarımcık Mezrası ve Bükülmez Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Ünseli, Babacan, Gönderme ve Tansu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Guzelkonak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.