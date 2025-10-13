Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Halilağa, Selimbey, Bostaniçi ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Halilağa, Selimbey ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yeni, Yeni Cami ve Kurubaş Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Bardakçı, Topaktaş, Çitören, Arısu, Dibekdüzü, Topaktaş, Şemsibey, Tevekli Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çetintaş ve Kocapınar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Üçdoğan, Evinli Mezrası, Yaya mezrası, Çepkenli Kayrakdere Mezrası, Kızgınkayaa Mezrası, Tarımcık Mezrası ve Bükülmez Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Ünseli, Babacan, Gönderme ve Tansu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Guzelkonak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.