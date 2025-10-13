Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Aralık ayında düzenlenecek.
KONGRE NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık sektörü için önemli olan 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 15-16 Aralık 2025 tarihlerinde çevrimiçi şekilde düzenlenecek.
HEDEF SAĞLIK ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAMAK
Kongrenin amacı; sağlık bilimlerindeki güncel araştırmaları paylaşmak, disiplinler arası iş birliğini artırmak ve özellikle dijital sağlık teknolojileri gibi yenilikçi konulara odaklanarak sağlık alanındaki çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk