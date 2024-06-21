Geçtiğimiz hafta grup ve rakipleri belli olan Vanspor, olağanüstü kongreye gitti. Kongrede mevcut başkan Feyat Kıyak'ın listesi yeniden seçildi.

Kongreye mevcut başkan Feyat Kıyak haricinde Gökhan Hanoğlu aday listesini sundu. Ancak Hanoğlu'nun listesinde yönetimde belli olmayan isimlerin olduğu gerekçesiyle listesi red edildi.Oylamada mevcut Başkan Ferhat Kıyak'ın listesi ile devam kararı alındı.

"BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYACAĞIZ"

Yeniden Vanspor başkanlığına seçilen mevcut başkan Feyat Kıyak bir açıklama yaptı. Başkan Kıyak, "Yeniden Vanspor başkanlığına seçildiğimden dolayı çok mutluyum. Biz bir aileyiz. Hepimizin tek gayesi Vanspor'u bir yere getirmek. Sırt sırta vererek bu şehri şampiyon yapacağız. Biz bu şehrin menfaatçisi olmadık. Biz taraftar kardeşlerimizin şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için sırt sırta vereceğiz. Birlikte mücadele ettiğimiz sürece şampiyon olabiliriz." dedi.

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