Vanspor’un yeni yönetim şeması belli oldu. Son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Vanspor FK, yönetim şemasını değiştirdi.

İşte yeni yönetim şeması:

Başkan : Feyat Kıyak

İkinci Başkan :Veysel Ürüm

Asbaşkan : Erol Temel

Asbaşkan : Özcan Kara

Genel Sekreter : Gökhan Hanoğlu

Başkan Vekili : İsmail Ayaz

Futbol Şube Sorumlusu : Sıraç Ünlü

Tff Temsilcisi : Fatih Sarp

Başkan Danışmanı : Şahin Özant

Dış İşler Ve İstanbul Temsilcisi : Mehmet Kızıloğlu

İdari Ve Mali İşler : Gökhan Hanoğlu

İdari İşler : Yalçın Laçın

Halkla İlişkiler Ve Ankara Temsilcisi : Özgür İreç İlhan

Taraftar Ve Stadyum Sorumlusu : Orhan Tonga

Kulüp Basın Ve Kurumsal İlişkiler Danışmanı : Hicran İsaoğlu

Ulaşım Ve Deplasman : Yavuz Sağdinç

İş Birliği Ve Organizasyon : Harun Şevgin

Stk Temsilcisi : Okan Çiftçi

Sponsorluk Sorumlusu : Sadettin Köseoğlu

Medya Ve Tanıtım : Fatih Sarp

Tesisler Ve Protokol Sorumlusuç : Orhan Tonga

Hukuki İşler : Mehmet Yasin Ertürk

Diğer Branşlar Sorumlusu :Nizamettin Kutur

Ar-Ge : Zahit Bulut

Etkin Ve Maddi Kaynak Oluşturma : Murat Antika

Kamu Kurumları : Adil Kıyak

Kulüp Genel Müdürü : Batuhan Özaltu

Kulüp Menajeri : Osman Yıldırgan

Sportif Direktör : Ali Kurt

Akreditasyon Ve Medya Sorumlusu : Cemal Hüseyin

Balka Kulüp Alt Yapı Genel Koordinatörü : Fahri Baştürk

Gölkentliler Taraftar Grup Başkanı : Nevzat Aslan

Karakobralar Taraftar Grup Başkanı : Mürsel Demir

İstanbul Taraftar Sorumlusu : Murat Berkan Atmaca