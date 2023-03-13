Vanspor’un yeni yönetim şeması belli oldu. Son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Vanspor FK, yönetim şemasını değiştirdi.
İşte yeni yönetim şeması:
Başkan : Feyat Kıyak
İkinci Başkan :Veysel Ürüm
Asbaşkan : Erol Temel
Asbaşkan : Özcan Kara
Genel Sekreter : Gökhan Hanoğlu
Başkan Vekili : İsmail Ayaz
Futbol Şube Sorumlusu : Sıraç Ünlü
Tff Temsilcisi : Fatih Sarp
Başkan Danışmanı : Şahin Özant
Dış İşler Ve İstanbul Temsilcisi : Mehmet Kızıloğlu
İdari Ve Mali İşler : Gökhan Hanoğlu
İdari İşler : Yalçın Laçın
Halkla İlişkiler Ve Ankara Temsilcisi : Özgür İreç İlhan
Taraftar Ve Stadyum Sorumlusu : Orhan Tonga
Kulüp Basın Ve Kurumsal İlişkiler Danışmanı : Hicran İsaoğlu
Ulaşım Ve Deplasman : Yavuz Sağdinç
İş Birliği Ve Organizasyon : Harun Şevgin
Stk Temsilcisi : Okan Çiftçi
Sponsorluk Sorumlusu : Sadettin Köseoğlu
Medya Ve Tanıtım : Fatih Sarp
Tesisler Ve Protokol Sorumlusuç : Orhan Tonga
Hukuki İşler : Mehmet Yasin Ertürk
Diğer Branşlar Sorumlusu :Nizamettin Kutur
Ar-Ge : Zahit Bulut
Etkin Ve Maddi Kaynak Oluşturma : Murat Antika
Kamu Kurumları : Adil Kıyak
Kulüp Genel Müdürü : Batuhan Özaltu
Kulüp Menajeri : Osman Yıldırgan
Sportif Direktör : Ali Kurt
Akreditasyon Ve Medya Sorumlusu : Cemal Hüseyin
Balka Kulüp Alt Yapı Genel Koordinatörü : Fahri Baştürk
Gölkentliler Taraftar Grup Başkanı : Nevzat Aslan
Karakobralar Taraftar Grup Başkanı : Mürsel Demir
İstanbul Taraftar Sorumlusu : Murat Berkan Atmaca