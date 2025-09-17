Trendyol 1. Lig’de 5. hafta geride kaldı. Liderin değişmediği haftada puan durumu yeniden şekillendi. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, zor deplasmandan 1 puanla ayrılarak puanını 8’e yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu.

Lider Arca Çorum FK, sahasındaki konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK ile berabere kalarak puanını 13’ü yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sipay Bodrum FK sahasında konuk ettiği Adana Demirspor A.Ş.’yi 3 – 1’le geçerek puanını 11’e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Ligde çıktığı 5 maçtan 2’sini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve tek mağlubiyeti bulunan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 8 puana sahip. 9. sıradaki yerini koruyan temsilcimiz, ligin 6. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor’u ağırlayacak.

HAFTANIN SONUÇLARI

Esenler Erokspor 4 - 1 Atakaş Hatayspor

Sipay Bodrum FK 3 - 1 Adana Demirspor A.Ş.

İstanbulspor A.Ş. 4 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Boluspor 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor 1 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

Arca Çorum FK 0 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 2 Serik Spor Futbol A.Ş.

Bandırma Spor 1 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Erzurumspor FK 1 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

PUAN DURUMU