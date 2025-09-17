Akşam saatlerinde güneşin kızıl renklere bürünmesiyle gökyüzünün turuncudan kızıla uzanan renk cümbüşü, Van Gölü'nün sularına yansıyarak göl yüzeyinde adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Sahil kenarında gün batımını izleyen vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek kaydetti.

Van Gölü'nde güneşin batışını izleyenler, "Her akşam farklı bir tablo oluşuyor. Güneşin gölün sularına yansıması güzel bir manzara oluşturuyor" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Doğal güzelliğiyle bölgenin simgesi olan Van Gölü, gün batımıyla birlikte kartpostalları aratmayan görünüme kavuştu.