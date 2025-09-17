VAN İŞGEM, NASA tarafından Yerel Lider ve Organizatör olarak onaylanarak, dünyanın en büyük hackathon etkinliği 2025 NASA Space Apps Challenge’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Van’da gerçekleştirilecek etkinlik, NASA’nın açık kaynak verilerini kullanan katılımcıların 48 saatlik bir maratonda yenilikçi projeler geliştirmesini sağlayacak.

Jürilerin değerlendireceği projeler arasında seçilen bölgesel birinciler, küresel finalde NASA’ya sunum yapma fırsatı yakalayacak. Bilim insanları, mühendisler, tasarımcılar, girişimciler ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek etkinlik, çevre sorunlarından uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda çözüm odaklı projeleri teşvik edecek.

4-5 Ekim 2025’te VAN İŞGEM Konferans Salonu’nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve GİV Van Girişimci İş Adamları Vakfı desteğiyle gerçekleşecek etkinlik, genç girişimciler, bilim insanları ve yazılımcıları NASA’nın açık verileriyle buluşturacak.

“NASA Uzay Uygulamaları Yarışması Hackathon” başlığıyla duyurulan etkinlikte, Van’ın teknoloji potansiyeli tanıtılacak. Organizasyon, gençlere uluslararası deneyim kazandırmayı hedefliyor.

İŞGEM resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Nasa Space Apps Challenge’nin bölgede ilk kez Van’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.” denildi.