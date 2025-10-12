Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 kapsamında yapay zeka kategorisinde Mentor IQ (Yapay Zeka İle İş Mülakatı) projesini hazırlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Alikan Köse ve Hatice Efe, 80 bin lira ödül kazandı. Öğrencilerden Alikan Köse, projeyle insan kaynaklarının iş yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, "Adaylar için işe alım mülakatları senaryolarını deneyimleyebilecekleri bir ortam, kurumsal tarafta ise insan kaynaklarının işe alım sürecini otomatikleştiriyoruz. Bu ödül aylarca çalışmamızın bir emeği. Emeklerimizin karşılığını almak gurur verici" dedi. Hatice Efe ise "Yapay zeka insan kaynakları süreçlerini çok daha hızlı ve objektif hale getirebilir" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye Innovation Week 2025'te, İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında 'Yapay Zeka' kategorisinde derece alanlar ödüllerini aldı. Mentor IQ projesini hazırlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Alikan Köse ve Hatice Efe, 5'inci olarak 80 bin lira ödül kazandı. Üniversite öğrencileri Alikan Köse ve Hatice Efe ödülünü TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden aldı.

'İŞE ALIM SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR PLATFORM'

Bu dönem Erasmus için Almanya'da olacak 4'üncü sınıf öğrencisi Alikan Köse geliştirdikleri projeye ilişkin, "Buradaki projedeki amacımız yapay zeka destekli mülakat platformu. Projemizin ismi Mentor IQ. Mentor IQ, yapay zeka destekli bir mülakat platformu. Türkiye Innovation Week kapsamında İnovaTİM yarışmasına katıldık. Bu yarışmaya yaklaşık 2 bin kişiden fazla başvuru gelmiş. Bu yarışmada 5'inci olduk. Projemizin amacı hem adaylar hem de kurumsal taraf için işe alım süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir platform üretmekti. Adaylar için işe alım mülakatları senaryolarını deneyimleyebilecek bir ortam, kurumsal tarafta ise insan kaynaklarının işe alım sürecini otomatikleştiriyoruz. Ödülü alırken çok heyecanlandık. Ödülü TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden aldık. Bu ödül aylarca çalışmalarımızın bir emeği. Emeklerimizin karşılığını almak gurur verici" diye konuştu.

'BU PROJEYİ İKİ YÖNLÜ OLARAK DÜŞÜNDÜK'

Projenin geliştirme sürecine de değinen Hatice Efe, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisiyim. İnovaTİM için geliştirdiğimiz bu projeyi aslında yılın başından beri düşünüyoruz. Böyle bir fikrimiz var. Aslında bu proje biz öğrencilerin mülakat konusunda tecrübesizliğinden doğdu. Arkadaşım Alikan ile birlikte bu projeyi geliştirdik. Bu proje geliştirmesi yaklaşık 3-4 ay sürdü diyebilirim. Projenin daha sonra sadece öğrenci ve yeni mülakatlara hazırlık için değil aynı zamanda insan kaynaklarının da süreci çok daha verimli ve hızlı yönetebilecek bir tarafı var. Biz projeyi bu şekilde iki yönlü olarak düşündük. Yapay zeka İK süreçlerini çok daha hızlı ve objektif hale getirebilir. Aynı zamanda büyük şirketlerin de artık zaten bunu aktif olarak kullandığını biliyoruz. Ülkemizde de bunun yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Çok heyecanlıydım, gurur vericiydi benim için. Çünkü binlerce başvuru vardı ve oradan yapay zeka alanında ilk 5'e girdik. Mutluydum, gururluydum, heyecanlıydım" ifadelerini kullandı.

'BİZ BUNU BUSINESSA NASIL DÖNÜŞTÜREBİLECEKLERİ İLE ALAKALI MENTORLUK VERDİK'

İnovaTİM Genel Koordinatörü Kamil Mercimek ise, "Arkadaşlar İnovaTİM İnovasyon yarışması kapsamında yapay zeka kategorisinde başvurularını gerçekleştirdiler. Bir ürün üretmişler, bir probleme çözüm üretmişler. Biz bunu businessa nasıl dönüştürebilecekleri ile alakalı mentorluk verdik. Arkadaşların ürünlerini daha spesifik, daha çözüm odaklı ve hedef kitlelerine uygun bir hale getirmesini sağlayacak. Aslında görüşmelerde bulunduk, geri kalanını arkadaşların kendileri halletti. Bu tarzda zaten projelerin derece alması bizim hedeflerimizden bir tanesi. Bu arkadaşların motivasyonunu yükseltebilecek sadece bir hamle. Asıl önemli olan bundan sonrasını devam ettirmeleri. Arkadaşların da çalışmalarını devam ettireceklerini biliyorum. Destek olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar özellikle iş arayan arkadaşların önemli bir problemine çözüm yaratıyor. Türkiye'de iş arayan üniversiteden yeni mezun olmuş olan gençlerin mülakat deneyimine ihtiyaçları var. Bunu bir yapay zekayla birlikte yapabilmeleri, onların deneyimlerini arttıracak. İş yaşamında mülakata atılırken de bir mülakat gerçekleştirirken de artık özgüvenleri daha yüksek hale gelmiş, ne tarzda sorular çıkabileceğini yapay zekadan öğrenmiş ve bunlara cevaplar verebilen bir noktaya doğru erişecekler" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA' KATEGORİSİNİN KAZANANLARI ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında 'Yapay Zeka' kategorisinin kazananları ödüllerine kavuştu. 'Hipolens' projesiyle Mehmet Keskin, Eren Turhan, Enes Dinçay, Yusuf Selim Şuşoğlu ve Mustafa Karadağ şampiyon olurken, 'Refleksnet' girişimiyle Mert Güden ve Hüseyin Çavdar ikinciliğe layık görüldü. Haktan Lofça ve Cafer Kocamaz'ın 'Ares' projesi üçüncü, Yaren Kepenek'in 'Syneris!' (Sineris) girişimi dördüncü, Alikan Köse ile Hatice Efe'nin hazırladığı 'Mentoriq!' (Mentörik) projesi beşinci oldu.