Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de faaliyet gösteren teknogirişimlere ilişkin istatistikleri yayımladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’yi kapsayan TRB2 Bölgesi’ne ilişkin veriler de paylaşıldı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre teknogirişimler; Türkiye’de kurulmuş, KOBİ statüsünde bulunan, bağımsız yapıya sahip, kuruluş tarihi itibarıyla en fazla 15 yıllık geçmişi olan, teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir iş modelleriyle faaliyet yürüten işletmelerden oluşuyor. Bu girişimler, bilgi ve teknoloji temelli ürün veya hizmet üretimi gerçekleştiriyor.

Açıklanan verilere göre TRB Bölgesi genelinde 2024 yılında toplam 171 teknogirişim bulunurken, Van’ın da içinde yer aldığı TRB2 Bölgesi’nde 2024 yılında toplam 49 teknogirişim kayıtlara geçti.

Araştırma sonuçlarına göre teknogirişimlerin kurucu ortağı veya en yüksek paya sahip aktif ortaklarının yüzde 87,1’i erkeklerden, yüzde 12,9’u ise kadınlardan oluştu. Erkek girişimcilerin yüzde 46’sı lisans mezunu olurken, bunu yüzde 23,5 ile yüksek lisans ve yüzde 19,7 ile doktora veya eşdeğeri mezunlar izledi. Kadın girişimcilerde ise lisans mezunlarının oranı yüzde 36,1, doktora veya eşdeğeri mezunlarının oranı yüzde 28,5, yüksek lisans mezunlarının oranı ise yüzde 24,6 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2024 yılı itibarıyla toplam teknogirişim sayısı 10 bin 589 olarak kaydedildi.