AA muhabirinin, TÜRKPATENT verilerinden yaptığı derlemeye göre ocak-eylül döneminde sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvurularda dikkat çekici artış yaşandı.

Bu kapsamda, söz konusu dönemde yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye yükseldi. Aynı dönemde yerli faydalı model başvurularında da artış görüldü. Söz konusu başvurular yüzde 27,1 artışla 1999'dan 2 bin 540'a ulaştı.

Ocak-eylül döneminde 115 bin 194 yerli marka ve 25 bin 760 yerli tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Tescil verilerine bakıldığında, 2 bin 320 yerli patent, 1324 yerli faydalı model, 79 bin 806 marka ve 26 bin 930 tasarım tescili yapıldı.

Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısı 1781'e ulaştı

İllere göre dağılımda, yerli patent ve marka başvurularında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer aldı. Faydalı model başvurularında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkarken tasarım başvurularında İstanbul, Bursa ve Gaziantep ilk üçte sıralandı.

Coğrafi işaretlerde 144 başvuruyla Antalya ilk sırayı alırken Afyonkarahisar 21 başvuruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13'er başvuruyla üçüncü sırayı paylaştı.

Bu dönemde yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni ile Denizli Acıpayam kavunu, Bartın şapşap köftesi, İstanbul simidi ve Kırıkkale Karaahmetli tokmak köftesi tescil edildi. Böylece, Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısı 1781'e ulaştı.

Yöresel 8 ürün AB'de tescil sırasında

Söz konusu 9 ayda Avrupa Birliği (AB) nezdinde ise Türkiye'nin 38 tescilli coğrafi işareti bulunurken ilan süreci tamamlanmak üzere olan ve tescil edilmesi beklenen ürünler arasında Kayseri pastırması, Bursa kestane şekeri, Isparta gülyağı, İpsala pirinci, Antep lahmacunu, Maraş çöreği, Hatay kaytaz böreği ve Yenice ıhlamur balı yer alıyor.