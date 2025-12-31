YENİDEN DEĞERLEME ORANI DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından, 2026 yılında uygulanması beklenen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşmişti. Ancak yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalar için vatandaş lehine yeni bir düzenlemeye gidildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026’DA NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemenin ardından IMEI kayıt harcı da yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Buna göre:

2025 IMEI ücreti: 45 bin 614 TL

2026 IMEI ücreti: 54 bin 257 TL

IMEI kayıt ücreti, yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken en yüksek kalemlerden biri olmayı sürdürüyor.

YURT DIŞINDAN TELEFON ALMAK HALA MANTIKLI MI?

Son yıllarda birçok vatandaş, özellikle Gürcistan üzerinden cep telefonu satın alarak Türkiye’de IMEI kaydı yaptırmayı tercih ediyordu. Gürcistan’daki “Tax Free” uygulaması sayesinde alışveriş tutarının yaklaşık yüzde 12’si geri alınabiliyor.

Ancak artan IMEI ücretleriyle birlikte bu avantaj büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda.

IPHONE 17 İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Gürcistan’dan iPhone 17 alındığında oluşan maliyet kalemleri şu şekilde hesaplandı

(1 Gürcistan Larisi ≈ 16 TL):

Türkiye satış fiyatı: 77 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 49 bin 584 TL

Vergi iadesi: 5 bin 950 TL

IMEI kayıt ücreti (2026): 54 bin 257 TL

Toplam maliyet: 97 bin 891 TL

Bu hesaplamaya göre, iPhone 17’yi Gürcistan’dan almak, Türkiye satış fiyatının yaklaşık 20 bin TL üzerine çıkıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

IMEI kayıt ücretinin yıllar içindeki artışı dikkat çekiyor:

2012: 100 TL

2015: 131 TL

2018: 500 TL

2019: 1.500 TL

2020: 1.838 TL

2021: 2.006 TL

2022: 2.732 TL

2023: 6.091 TL → 20.000 TL

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

2026: 54.257 TL

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre, IMEI kayıt ücretlerindeki hızlı artış, yurt dışından telefon getirme eğilimini büyük ölçüde azaltacak. Yeni ücretlerle birlikte birçok modelde yurt dışı alım, Türkiye satış fiyatının üzerine çıkmış durumda.