Van’da emlak sektöründe yeni bir skandal patlak verdi. İddiaya göre, bir müteahhit, inşa ettiği konutları aynı daireyi birden fazla kişiye satarak onlarca vatandaşı mağdur etti. Mağdurlar, ödemelerini yaptıkları hâlde müteahhitten tapu alamadıklarını ve ellerinde sadece sözleşmelerin olduğunu belirtti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdurlar, yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaşarak yetkililerden yardım talep etti. “Evimizi aldık ama tapu yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyen bir mağdur, müteahhitten sürekli ertelenen vaatler aldıklarını söyledi. Bir diğer mağdur ise, “Aynı daireyi birden fazla kişiye satmış, biz de farkında olmadan mağdur olmuşuz. Bütün ödemesini yapmamıza rağmen ne tapu ne de kesin bir bilgi alabildik” ifadelerini kullandı.

Müteahhitin vurgunu, hem maddi hem de manevi boyutuyla çok sayıda kişiyi etkileyen büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor. Vurgunun boyutunun milyonlarca lira olduğu öne sürülüyor. Mağdurlar, yetkililerin olayla ilgili hızlı ve kapsamlı bir soruşturma başlatmasını istiyor.

Van’daki emlak piyasasında yaşanan bu tür olayların sık sık gündeme gelmesi, vatandaşlar arasında ciddi güven kaybına yol açtı. Uzmanlar, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için inşaat ve emlak sektöründe denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan mağdurların haklarını aramak için hukuki yollara başvuracağı belirtiliyor.

Van’da vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için hem devlet denetimlerinin hem de hukuki yaptırımların artırılmasını talep ediyor.

MÜTEAHHİT VAN'DAN KAÇTI

WanHaber'e açıklamada bulunan bir mağdur, kendilerini dolandıran F.K. isimli müteahhitin Van'dan kaçtığını söyledi. Kişi ile ilgili şikayetçi olacaklarını belirten mağdur, kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin daha şikayetçi olacağını söyledi.