Van’da geçen yıl faaliyet gösteren Özkan Motors adlı galerinin ortakları olduğu belirtilen Sinan A. ve Uğur M., vadeli araç alım satımı üzerinden kurdukları sistemle onlarca kişiyi mağdur etti. Ortaya çıkan bilgilere göre, iki ortak yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptı.

Vadeli satışlarla güven kazandılar

Kentte uzun süredir araç ticareti yaptığı öğrenilen Özkan Motors’un sahipleri, müşterilerine cazip fiyatlarla vadeli araç satışı teklif etti. İlk etapta bazı satışları sorunsuz şekilde gerçekleştirerek çevrede güven kazanan ortaklar, daha sonra yüksek meblağlı işlemlerle piyasadan topladıkları paraları ödemeden ortadan kayboldu.

Onlarca kişi dolandırıldı

Galeriden araç almak isteyen çok sayıda vatandaş, ödedikleri paraların karşılığını alamadıklarını söyleyerek mağduriyetlerini dile getirdi. Mağdurlar, araçlarını teslim alamadıkları gibi yatırdıkları paraları da geri alamadı. İddiaya göre, işletme üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağı kent genelinde büyük yankı uyandırdı.

Bir yıl geçti, mağduriyetler devam ediyor

Aradan geçen bir yıla rağmen dolandırılan vatandaşların bazıları hâlâ zararlarının karşılanmadığını söylüyor. Birçok mağdur, yatırdıkları paraların iadesini beklerken hukuki süreçten de henüz somut bir sonuç alamadıklarını dile getiriyor.

Kentte büyük tepki

Van’da kısa sürede gündem olan olay, hem iş dünyasında hem de vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Özellikle yüksek meblağlarla dolandırılan mağdurlar, “Bir yıldır mağduriyetimiz giderilmedi, yetkililerden acil çözüm bekliyoruz. Kentteki savcıları göreve davet ediyoruz” diyerek adaletin bir an önce sağlanmasını talep ediyor.