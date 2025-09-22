Van Teknokent, ihracatta ivme yakaladı. Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, 2024 yılında elde edilen 10,5 milyon dolarlık ihracatla 2022’de konulan hedefin aşıldığını belirterek, bilişimden medikale kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren firmaların başarı öykülerini WanHaber’le paylaştı.

HEDEFİN ÜSTÜNDE BAŞARI ELDE EDİLDİ

Genel Müdür Yasemin Yetkin, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, 2022 yılında konulan 10 milyon dolarlık ihracat hedefini aşarak 10,5 milyon dolarlık bir rakama ulaştıklarını söyledi.

Yetkin, “Hedef olarak koyduğumuz 10 milyon dolar ihracatı, 2024 yılı itibarıyla yüzde 100 oranında tutturarak 10,5 milyon dolarlık bir başarıya ulaştık. Bu, sadece rakamsal bir veri değil, aynı zamanda Van’ın teknoloji alanında geldiği noktayı da gösteren önemli bir gelişme.” dedi.

“4 BİNDEN FAZLA KURUMSAL MÜŞTERİYE HİZMET SUNUYORUZ”

Van Teknokent’te halihazırda 54 firmanın faaliyet yürüttüğünü belirten Yetkin, “Firmalarımızın yüzde 67’si bilişim ve yazılım alanında çalışıyor. Bunlar arasında siber güvenlik üzerine faaliyet gösteren bir şirketimiz var ki, bugün dünya genelinde 4 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet sunuyor. Ayrıca Trendyol, Morhipo ve dört büyük kulübün e-platformlarının düzenlenmesinde görev alan firmamız da Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

“VAN’DAN ÇIKAN BİR FİRMA, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TEKNOLOJİ SATIYOR”

Bilişim alanındaki başarıların yanı sıra medikal ve biyoteknoloji alanında da güçlü firmaların yer aldığını ifade eden Yetkin, özellikle Kaf Grubu’nun faaliyetlerini örnek gösterdi.

Yetkin, “Kaf Grubu, bugün 19 ülkeye ihracat yapan bir firma. Ürettikleri medikal cihazlar uluslararası pazarda önemli bir yer bulmuş durumda. Van’dan çıkan bir firmanın dünyanın dört bir yanına teknoloji satıyor olması, bizim için gurur verici bir tablo.” dedi.

“GENİŞ BİR YELPAZEDE DEĞER ÜRETİYORUZ”

Ayrıca tarım teknolojileri ve yazılım tabanlı çözümler üreten genç girişimlerin de Teknokent ekosisteminde dikkat çektiğini belirten Yetkin, “Van’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini teknolojiyle buluşturan firmalarımız var. Hem sahada uygulanan çözümler geliştiriyorlar hem de yazılım altyapısı üzerinden bölgedeki üreticilere katkı sağlıyorlar. Bu çeşitlilik, Teknokent’in sadece belli bir alana sıkışmadığını, geniş bir yelpazede değer ürettiğini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

“VAN TEKNOKENT MARKASINI DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Yetkin, açıklamalarının devamında, “Van Teknokent’in geldiği nokta sadece bir başlangıçtır. 10,5 milyon dolarlık ihracat, hedefimizi gerçekleştirdiğimizin göstergesi. Ama bizim için asıl önemli olan sürdürülebilir büyüme. Önümüzdeki dönemde hem ihracat rakamlarını artırmayı hem de uluslararası alanda Van Teknokent markasını daha görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.