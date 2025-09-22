Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 754 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 496'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 344'e, yaralıların sayısının 166 bin 795'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'daki Birzeyt Üniversitesi'ne baskın düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesine baskın düzenledi.

Üniversite güvenliklerinden birini alıkoyan İsrail askerleri ayrıca Nesib Şahin Tiyatrosu'ndaki eşyalara da el koydu.

İsrail ordusu üniversitede öğrenci hareketlerinin eşyalarına zarar verdi ve öğrencileri tehdit eden bildiriler astı.

İsrail ordusu ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin güneybatısındaki Yabed ve Rummane beldelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Yabed beldesi girişinde 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Rummane beldesinde de İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbetti ve yaraladı.

Çok sayıda araçla Rummane'ye baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlere zorla girerek arama yaptı, iş yerlerini bastı ve içindeki eşyaları tahrip etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Euro-Med: İsrail, Gazze kentinde bubi tuzaklı araçlar patlatarak orantısız yıkıma neden oluyor

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, geçen hafta Gazze kentinin yerleşim bölgelerinde 840 ton kadar patlayıcı taşıyan yaklaşık 120 bubi tuzaklı aracı patlattığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı aracı patlattığı kaydedilen açıklamada, "Bu, Richter ölçeğine göre her biri 3,7 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer. Bu durum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı sürdürdüğü ve 23. ayını dolduran soykırımın bir parçası olarak, nüfusu yok etmeyi amaçlayan en büyük kaba kuvvet saldırısını temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu tür patlamaların yol açtığı ciddi hasarların genellikle onlarca metreye kadar uzandığına işaret edilerek, kırıkların ve küçük hasarların birkaç yüz metreye, açık alanlarda ise yaklaşık bir kilometreye kadar ulaşabildiğine değinildi.

Gazze'deki neredeyse tüm binaların 23 aydan uzun süredir devam eden bombardıman nedeniyle hasar görmüş veya zayıflamış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Her yeni patlama orantısız bir şekilde daha büyük bir yıkıma yol açıyor. Çatlak yapılar ve açık alanlar, her yeni patlamadan yüzlerce metre uzaktaki onlarca binanın hasar görmesine neden olarak etkiyi artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, geçen hafta Gazze kentinin güney, doğu ve kuzey olmak üzere üç ana bölgesinde bu tür tuzaklı araçların kullanımını yoğunlaştırdığı da aktarıldı.

Bu araçların amacının şehrin merkezindeki yerleşim birimlerini yok etmek ve halkı zorla yerinden etmek olduğu belirtilen açıklamada, "Bu patlamaların yıkıcı etkisi, fiziksel yıkım ve yerinden edilmenin ötesine uzanıyor. Aynı zamanda sistematik bir psikolojik terör aracı olarak da kullanılıyor, siviller arasında aşırı korku yayıyor ve onları zorla kaçmaya zorluyor. Uluslararası eylemsizlik ve bazı devletlerin suç ortaklığı, İsrail'in yasal bahaneler sunma girişiminde bile bulunmadan Gazze kentinin yıkımını açıkça gerçekleştirmesine olanak tanıdı, bu da cezasızlığını pekiştirdi ve uluslararası hukukun sivilleri en ağır suçlardan, özellikle de soykırımdan korumadaki etkinliğini zayıflattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırıları başlattı.

1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kenti, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunuyor.