Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen kırmızı siyahlı Van ekibi, topladığı 27 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamladı. Tesis eksikliği nedeniyle ilk devre arasında farklı şehirlerde kamp yapan temsilcimiz, ikinci yarı hazırlıklarına kısa süre içerisinde Antalya’da başlayacak.

Bir yandan takımdan ayrılacak futbolcular, diğer yandan ise kadroya katılacak yeni transferlerle ilgili görüşmeler sürerken, takımda en önemli gündem maddesi kamp süreci oldu.

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, transferde aceleci davranmayacaklarını vurgulamış ve kampın Antalya’da yapılacağını ifade etmişti.

Korkmaz, ikinci yarı planlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Antalya’da 6 günlük bir kampımız olacak. Çok fazla ayrılık düşünmüyoruz. 4-5 transfer yapacağız, bunların ikisi yabancı oyuncu olacak. Sahada fark yaratacak isimler olacak. Hücum bölgesindeki alternatiflerimizi güçlendireceğiz. İkinci yarıya daha sert bir Vanspor girecek.” dedi.

“TRANSFERDE ACELEMİZ YOK”

Devre arası transfer süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, kulüp olarak planlı ilerlediklerini belirterek, “Transfer anlamında koordineli gidiyoruz. Birkaç isimle anlaşma aşamasındayız ancak acelemiz yok. Arka arkaya transfer yapma konusunda da aceleci değilim. Adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz Vanspor’u bu ligde güvenli ve güçlü bir takım haline getirmek.” ifadelerini kullandı.