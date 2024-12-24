Kırmızı Grup’ta ilk devre sona erdi. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, devreyi 30 puanla 5. sırada, play-off potası içinde tamamladı.

Ligin ilk devresinde 17 maça çıkan Artı Değer Van Spor FK, bu maçların 9’unu kazanırken, 5’inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 3 maçta da beraberlik alan Artı Değer Van Spor FK, 29 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinde en farklı galibiyete kendi sahasında imza attı. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 5 – 1 mağlup etmeyi başaran Siyah – Kırmızılı ekip, ilk devrede aldığı en farklı galibiyet ve bir maçta attığı en fazla gole bu müsabakada ulaştı.

ÜST ÜSTE MAÇ KAZANAMAMA SAYISI

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinde en kötü gidişatını 2. hafta ile 9. hafta arasındaki 6 haftalık periyotta yaşadı. Temsilcimiz, bu 6 haftalık yolculukta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak galibiyete ulaşamadı. 6 haftada Artı Değer Van Spor FK, hanesine sadece 3 puan yazdırabildi.

3 HAFTALIK GALİBİYET SERİSİ

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinde en uzun galibiyet serisini üst üste 3 maç kazanarak elde etti. Temsilcimiz, 3 haftalık galibiyet serisinde deplasmanda Ankara Demirspor’u, sahasında Somaspor’u ve yine deplasmanda Diyarbekir Spor’u mağlup etti.

SON 9 HAFTALIK PERFORMANS

Artı Değer Van Spor FK, ilk devrenin son 9 maçında ise kayda değer bir performans ortaya koydu. Son 9 maçta 2 yenilgi yaşayan Kırmızı – Siyahlılar, 7 maçtan ise sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Artı Değer Van Spor FK’de taraftarlar ikinci devre daha iyi bir performans bekliyor.