Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 4. hafta maçında sahasında Bandırma Spor’u konuk etmiş ve sahadan 2 – 1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçtan sonra Vansporlu bazı yöneticiler PFDK’ya sevk edilmiş ve Gökhan Hanoğlu’na 340 bin TL para cezası ile 3 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Vansporlu yönetici Gökhan Hanoğlu, aldığı cezanın iptali için TFF Tahkim Kurulu’na başvurdu ancak kurul itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, itirazın reddine ilişkin kararı şu şekilde açıkladı; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'nün İdarecisi Gökhan Hanoğlu'nun PFDK'nın 04.09.2025 tarih ve E.2025-2026/109 - K.2025-2026/108 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'nün İdarecisi Gökhan Hanoğlu'nun akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemlerine yönelik tehdidi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.”