Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 4. hafta maçında sahasında Bandırma Spor’u konuk etmiş ve sahadan 2 – 1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçtan sonra Vansporlu bazı yöneticiler PFDK’ya sevk edilmiş ve Gökhan Hanoğlu’na 340 bin TL para cezası ile 3 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Vansporlu yönetici Gökhan Hanoğlu, aldığı cezanın iptali için TFF Tahkim Kurulu’na başvurdu ancak kurul itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, itirazın reddine ilişkin kararı şu şekilde açıkladı; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'nün İdarecisi Gökhan Hanoğlu'nun PFDK'nın 04.09.2025 tarih ve E.2025-2026/109 - K.2025-2026/108 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'nün İdarecisi Gökhan Hanoğlu'nun akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemlerine yönelik tehdidi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin