Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van karayolunda geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Sürücüler ve yolcular tarafından yol kenarına ve kamelyaların çevresine rastgele atılan çöplerin çevre kirliliğine yol açması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Çalışma kapsamında, karayolu boyunca biriken çöpler titizlikle toplanarak kent temizliğine katkı sağlandı. Yetkililer, sadece Hakkari-Van karayolunda değil, kent merkezinin birçok noktasında da temizlik çalışmaları yürütüldüğünü belirterek tonlarca çöp toplandığını açıkladı. Vatandaşlara da çağrıda bulunan belediye yetkilileri, çevreyi kirletmemeleri ve temizlik konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini uyarısını yeniledi.