Ligde 18 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. Saat 15:00'da başlayacak olan karşılaşma World Türk'ten canlı yayınlanacak.

Maçın başlamasına 3-4 saat kala Vansporlu taraftarlar stada akın etti. Stadın kapılarının 13:00'da açılacak olmasına rağmen saat 11:00'dan beri kapıda uzun kuyruklar oluşturan Vanspor FK taraftarları, lider Kocaelispor karşısında takımlarını yalnız bırakmayacak. 90 Dakika boyunca takımlarını destekleyecek olan taraftarlar şampiyonluk yolunda '3 Puan' istiyor.