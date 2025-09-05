Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkan, yönetici ve antrenörlerine verilen cezalar belli oldu.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel’e toplamda 60 bin TL para cezası verilirken, yönetici Gökhan Hanoğlu’na 340 bin TL para cezası ile 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

İşte PFDK’nın Van Sporlu isimlerle ilgili açıkladığı cezalar;

“ - İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel’in, 29.08.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Bandırma Spor Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel’in müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK idarecisi Gökhan Hanoğlu’nun, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK idarecisi Gökhan Hanoğlu’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK idarecisi Gökhan Hanoğlu’nun, hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemlerine yönelik tehdidi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi’nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK antrenörü Ege Parlak’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

• Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK antrenörü Ege Parlak’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”