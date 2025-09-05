Van Gölü kıyısındaki Sahil Yolu’nda, Eski Van Şehri’nin yanında Bilim Merkezi ve Kent Müzesi’nin temel atma töreni gerçekleşti. Proje, çocuklar ve gençler için akademik ve sosyal gelişim alanları sunacak.

Vali Ozan Balcı, törende yaptığı açıklamada, “Van Gölü’nün gerdanlığı Sahil Yolu, Eski Van Şehri’nin kale eteklerinde, sosyal donatı alanlarıyla yeni bir yaşam merkezi oluyor. Burada Bilim Merkezi’mizin temelini atıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için akademik ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir yatırım. Yanında kent düzenlemesiyle sosyal alanlar, kapalı ve açık çocuk oyun alanları olacak.” diye konuştu.

Vali Balcı, “Yukarıda, Eski Van Şehri’nden gelen suları toplayarak 500 metrekarelik bir gölet oluşturacağız. Bu alan, çocuklar ve aileler için cazibe merkezi olacak. Kafeler, restoranlar ve açık hava konser alanı da planladık. Böylece burası tam bir yaşam alanına dönüşecek. Van Gölü’nün gerdanlığına değerli projeler ekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Van Valisi Ozan Balcı, Van’da inşa edilecek Bilim Merkezi’nin tamamlandığında TÜBİTAK tarafından donanım ve teknik altyapısının hazırlanacağını, Valilik koordinasyonunda işletileceğini ve özellikle anneler, çocuklar ve gençler için bilim, kültür ve sanat alanında hizmet vereceğini ifade etti.

“PROJE TAMAMLANDIĞINDA HEYECAN VERİCİ BİR YATIRIM OLACAK”

Balcı, projeye dair son olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Merkezin yanında Kent Müzesi, Planetaryum ve çocuk oyun alanları da olacak. Bunlar, çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak. Proje tamamlandığında heyecan verici bir yatırım olacak.”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, bilim merkezi temel atma töreninde şunları söyledi:

“Bu proje Van için büyük bir kazanım. Eski Van Şehri’nin canlanmasıyla gençlerimiz için değerli bir alan oluşuyor. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

Törenin ardından inşaat alanında kurban kesimi yapıldı.

Temel atma törenine; Vali Ozan Balcı ile beraber YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Vali Yardımcısı Musa Göktaş, AK Parti Merkez Displin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, ilgili kurum müdürleri katıldı.