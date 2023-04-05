TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor 0-0 berabere kalarak, galibiyet serisini sonlandır.

Kırmızı- Siyahlılar yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Ligin yirmi dokuzuncu haftasında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, ligin 30. Hafta maçında sahasında Kastamonu temsilcisiyle 0-0 mağlup ederek, hanesine 1 puan yazdırdı.

Grupta oynadığı son 17 lig maçında 14 galibiyet ve 3 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 30 lig maçında 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 62 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu periyotta rakip fileleri 41 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta GMG Kastamonuspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve 1 puanın gelmesinde başrol oynayan başarılı eldiven Haydar Yılmaz da yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Haydar Yılmaz, Fethiyespor'dan Murat Yılmaz, Taha Can Velioğlu, Uşakspor'dan Efecan Barlık, Ankara Demirspor'dan Ahmet Sivri, Bucaspor'dan Berke Bıyık, 1461 Trabzon FK'dan Kerem Baykuş, Pazarspor'dan Sercan Besler, Metin Güler, GMG Kastamonuspor'dan Yiğit Ali Bayrak, İskenderunspor'dan ise Ahmet Devret haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

HAYDAR YILMAZ, KALESİNDE DEVLEŞTİ

Ligde 12 maçtır kalesini gole kapatan ve bin 80 dakikadır gol yemeyen Haydar Yılmaz, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son haftalarda alınan galibiyetlerde ve toplanan puanlara büyük katkı sunan Haydar Yılmaz, rekor kırma peşinde.

Başarılı eldiven Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Ankara Demirspor maçında 8. dakikaya kadar kalesinde görmemesi halinde yeni bir rekor kıracak. Vanspor'un başarılı kalecisi oynanan son 12 lig maçında, Balıkesirspor, Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Kırklarelispor, İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ve GMG Kastamonuspor maçlarında kalesini gole kapattı.

Van Bölge Gazetesi