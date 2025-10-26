Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor A.Ş.’yi 4–2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla deplasmandan 3 puanla dönerken, maçın ardından Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RAKİP GENÇ OYUNCULARLA KURULU

Maçı erken koparabilmenin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, “Rakibimiz genç oyunculardan kurulu bir takımdı. Maçı erken koparmak bu açıdan bizim için kritikti. Dakikalar ilerledikçe dirençleri artan bir rakiple oynadık” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin ise sarı kart sınırındaki futbolcuları korumaya yönelik olduğunu belirten Kutlu, “Bazı rotasyonlar yaptık. Maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok” dedi.

Adana Demirspor camiasına da değinen tecrübeli teknik adam, “Türk futboluna çok önemli katkılar sağlamış, büyük bir taraftar kitlesi olan köklü bir kulüp. Şu anda zor bir dönemden geçiyorlar ama bu tür camialar her zaman kendi gücüyle yeniden ayağa kalkmıştır” ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR LAYIK OLDUĞU YERE DÖNMELİ

Kutlu, futbolda bu tür durumların neden yaşandığının sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, “Bu gibi takımların nasıl bu duruma geldiği ve benzer durumların başka kulüplerin başına gelmemesi için ne tür önlemler alınması gerektiği düşünülmeli” diye konuştu.

Son olarak rakiplerine başarı dileğinde bulunan Hakan Kutlu, “Adana Demirspor’un kısa sürede toparlanıp layık olduğu yerlere döneceğine inanıyorum. Kendilerine bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.