Ligin son sırasında bulunan ve zor günler geçiren Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sürprize izin vermedi ve iki gol yemesine rağmen sahadan 3 puanı 4 golle aldı.

Rakibi karşısında maça hızlı başlayan temsilcimiz, 10 ve 12. dakikalarda Crespi Regis’in golleriyle 2 – 0 öne geçti.

Büyük oranda topa sahip olan temsilcimiz, maçın ilk yarısında yakaladığı pozisyonlardan başka gol çıkaramadı. Devre, 2 – 0 Van Spor FK’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf İmaj Altyapı Van Spor FK oldu. Dakikalar 50’yi gösterdiğinde topla buluşan Bekir Can Kara takımını 3 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden 3 dakika sonra hızlı gelişen Van Spor atağında bu kez golcü isim Ivan Cedric sahneye çıktı ve takımının dördüncü golüne imza atan isim oldu.

Müsabakanın son bölümleri yaklaşırken ev sahibi ekip kontralarla gol arayışlarını sürdürdü. Dakikalar 74’ü gösterdiğinde Adana Demirspor, Kürşat Türkeş Küçük’ün şık golüyle farkı 3’e indirdi.

Bu golden sonra da ev sahibi ekip farkı azaltma çabasına devam etti. Maçın 83. dakikasında ev sahibi ekip lehine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Salih Kavrazlı topu bir kez daha filelerle buluşturdu ve skoru 2 – 4’e getirdi.

Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.