Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sezonun ilk maçında Boluspor ile karşılaştı.

Zorlu sınavda kazanan temsilcimiz oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Boluspor'un 2 - 1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Doğan Can Davas ve 21. dakikada İbrahim Akanbi Rasheed'ten geldi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK'nin golü ise 42. dakikada kaydedildi. Boluspor defansında Naby Oulare ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi kalesine gönderdi.

Maçın ikinci yarısında goller İmaj Altyapı Van Spor FK'den geldi.

Maçın 79. dakikasında gelişen Van Spor atağında Anestis Vlachomitros topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi: 2-2.

Mücadelenin uzatma dakikaları oynanırken bu kez sahneye Van Spor'dan Jefferson çıktı ve mükemmel bir vuruşla skoru belirledi: 2-3.

Van Spor FK bu skorla sezona galibiyetle başlayarak taraftarlarını sevindirdi.