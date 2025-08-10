Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Temmuz ayı konaklama verilerini açıkladı.

Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının illere göre dağılımını gösteren istatistiklerde 2025 yılı Temmuz ayında işletme belgeli, yatırım belgeli ve basit konaklama işletme belgeli veriler raporlandı.

Rapora göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 567 olarak açıklandı. Bu dönemde işletme belgeli oda sayısı 571 bin 206 olurken, yatak sayısı ise 1 milyon 198 bin 611 olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 yılı Temmuz ayında Van’da basit belgeli tesis sayısı bir önceki aya göre artış göstererek 53 oldu.

Van’da bakanlık onaylı tesislerde yer alan oda sayısı 2 bin 124, yatak sayısı ise 4 bin 367 oldu.

Bu dönemde Türkiye genelinde, yatırım belgeli tesis sayısı 626 olarak açıklanırken, oda sayısı 65 bin 950, yatak sayısı ise 146 bin 815 olarak kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla bakanlık tarafından işletme belgesi almış tesis 78 tane ile Kars’ta yer alırken, Van ise 53 onaylı tesis ile ikinci sırada yer aldı.

2025 yılı Temmuz ayında Van’da yatırım belgeli tesis sayısı 12 olarak açıklanırken, oda sayısı 657, yatak sayısı ise bin 319 olarak raporlara yansıdı.

Türkiye geneli basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 658, oda sayısı 303 bin 336, yatak sayısı ise 610 bin 432 olarak açıklandı.

Aynı dönemde Van’da ise basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 38, oda sayısı bin 246, yatak sayısı ise 2 bin 492 olarak açıklandı.