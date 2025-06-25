Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirmişti. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Hakan Kutlu ile yolların ayrıldığı iddialarının ardından Vanspor'dan beklenen açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğuna vurgu yapılarak, Hakan Kutlu ile yeni sezon planlamalarının titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada; "Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, teknik direktörümüz Sayın Hakan Kutlu ile kulübümüz arasındaki anlaşmanın bozulduğuna ve sözleşmenin feshedildiğine dair asılsız iddialar dolaşmaktadır. Bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Sayın Hakan Kutlu ile yapmış olduğumuz anlaşma geçerliliğini korumakta olup, kendisiyle birlikte 2025-2026 sezonunun planlamalarına titizlikle devam edilmektedir. Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalarımız dışında yer alan bilgilere güvenilmemesini önemle rica ederiz" denildi.