Üç listenin yarıştığı seçimde, mavi listeyle seçime giren Faruk Alpaslan sandıktan birinci çıkarak odanın yeni başkanı oldu.

Merakla beklenen Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olağan genel kurul seçimleri bugün yapıldı. Sabah saatlerinde konuşmalar ve oy verme işlemleri ile başlayan seçimler akşam saatlerinde tamamlandı ve yapılan oy sayma işlemlerinin ardından kazanan liste de belli oldu.

Van’da son dönemde art arda yapılan oda seçimlerinin ardından gözler bu kez şoför esnafının temsilcisini belirleyecek seçime çevrildi.

Bugün gerçekleştirilen seçimlerde oda üyeleri sandık başına gitti. Sabah saat 11.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

SEÇİME YOĞUN İLGİ

Toplam 4 bin 661 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçim, Tuşba ilçesi İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Parkı içerisindeki Altın Palas Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçime üyeler yoğun ilgi gösterirken, oy verme işlemi geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

SEÇİMDE 3 ADAY YARIŞTI

Seçimde üç aday yarıştı. Beyaz listede Mehmet Emin Tuğrul, mavi listede Faruk Alpaslan ve kırmızı listede Hakan Güvenç yer aldı. Seçimlerde toplam 24 sandık kuruldu.

Seçim sonuçlarına göre mavi listede yer alan Faruk Alpaslan, 1608 oy alarak başkanlığa seçildi. Mehmet Emin Tuğrul 715 oyda kalırken, Hakan Güvenç ise 453 oy aldı.

Seçimde toplamda 2855 kullanıldı. 55 oy ise geçersiz sayıldı.