Tapuda avukat zorunluluğunda işlem tutarı belli oldu. 30 milyon lira üstü işlemlerde her iki taraf için de avukat zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tapuda yapılan 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" diye konuştu.

EK GELİR SAĞLAYACAK

Avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, 209 bin avukatın bulunduğunu söyledi.

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, “Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda hissedebileceği, onlara da fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek” dedi.

HANGİ KONUTLARI KAPSAR?

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı 4 milyon 544 bin lira seviyesinde. Türkiye genelinde en yüksek fiyat 7 milyon 668 bin lira ile Muğla’da hesaplanıyor. İstanbul’da bu rakam 7 milyon 410 bine yükselirken, İzmir’de 4 milyon 954 bin lira, Ankara’da 4 milyon 128 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Özetle, normal bir apartman dairesi alım satımında bu zorunluluk devrede olmayacak. 30 milyon lira ve üzeri fiyatlar, büyükşehirlerde lüks konutları, rezidansları, müstakil konutları, büyük arsaları ve ticari gayrimenkulleri kapsar. Bu tablo, avukat zorunluluğunun belli bir segmentte yoğunlaşacağını gösteriyor.

Uzmanlara göre, düzenlemenin temel amacı yalnızca avukatlara iş alanı yaratmak değil. Aynı zamanda yüksek tutarlı işlemlerde güvenliği artırmak ve kayıt dışı uygulamaların önüne geçmek de hedefleniyor. Avukat bulunan işlemlerde, tapu sürecinde hukuki denetim artacak, taraflar arasındaki güven sorunu da azalacak. Böylece tapu devri öncesi ödeme anlaşmazlıkları da çözülmüş olacak.