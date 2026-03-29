Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimleri tamamlandı. Seçimi kazanan Faruk Alpaslan, ilk açıklamasını yaptı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Üç listenin yarıştığı seçimde, mavi listeyle seçime giren Faruk Alpaslan sandıktan birinci çıkarak odanın yeni başkanı oldu. 24 sandıkta oyların büyük çoğunluğunu alan Alpaslan, seçim sürecini önde tamamladı.

Seçimde beyaz listede Mehmet Emin Tuğrul, mavi listede Faruk Alpaslan ve kırmızı listede Hakan Güvenç yer aldı. Sandıkların çoğunda Alpaslan’ın önde olduğu görüldü.

Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından henüz resmi sonuçlar duyurulmadan Alpaslan’ın tarafı sevinç gösterilerinde bulundu.

“AN İTİBARİ İLE HİZMETE BAŞLIYORUZ”

Seçim sonrası ilk değerlendirmesini yapan Faruk Alpaslan, önemli mesajlar verdi. Alpaslan, “Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan, hepinizin önünde söz veriyoruz. Daha mazbatamızı almadan söz veriyoruz; kamyoncu garajımızı hemen yapacağız. Bu geceden itibaren sizlere hizmet vermeye başlayacağız. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Ne dediysek, ne vaat ettiysek yapacağız" dedi.

"HER DAİM YANINIZDA OLACAĞIM"

Çok şerefli esnafın temsilcisi olduklarını dile getiren Başkan Alpaslan, "Gece gündüz, sıcak soğuk demeden evine ekmek götüren esnafımızın dertlerine derman olacağız. Sizler bana abi, ben ise sizlere kardeş olacağım. Size şeref ve namus sözü veriyorum; her daim hizmeti yerine getirip yanınızda olacağım. Oy veren ya da vermeyen tüm esnafımızın sorunlarına çözüm bulacağız. Bu seçimi aslında hepiniz kazandınız.” ifadelerine yer verdi.