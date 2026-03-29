Van-Hakkari kara yolu Güzeldere Geçidi çıkışı Kırmızıtaş mevkiinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşım dururken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Dağdan kopan kar kütleleri karayoluna inerek, her iki yönde seyreden araçların geçişini engelledi. İhbar üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, jandarma, trafik polisi, Van İl Afet Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Çığ 150 metrelik alana yayıldı

Yaklaşık 150 metrelik bir alana düşen çığda kar kütlesinin yüksekliğinin ise 15 metreye yakın olduğu bildirildi. Yolun kapanması nedeniyle jandarma ekipleri, Van istikametinden gelen araçları Güzelsu (Hoşab) Mahallesi'nde, Hakkari tarafından gelen araçları ise Albayrak Jandarma Kontrol Noktası'nda bekleterek, geçişlerine izin vermiyor. Yoldaki kar kütlesini temizlemek için çalışmalar devam ediyor.