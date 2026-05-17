Ailesinin günlerdir haber alamadığı Uğur için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, 3 yıl önce psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmaya başlamıştı. Çalışkan, 19 Şubat günü sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı ve sırra kadem bastı.

Ailesinin kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatılmıştı. Sahadaki taramalarda taş üzerinde Çalışkan'ın; elbiseleri, telefonu ve cüzdanı ile terliği bulundu.

Günler süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu. Uğur Çalışkan'ın abisi Tarık Çalışkan'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımına cevap veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarında; AFAD 24 personelle, Jandarma 35 personelle, Sivil Toplum Kuruluşları 14 olmak yer alırken toplamda 73 kişiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında ekiplere hassas burunlu köpekte eşlik etti. Kayıp Çalışkan'ın kıyafetlerinin bulunduğu noktada yeniden başlayan arama çalışmalarında vadi ve dağ noktaları olmak üzere Fırnız yaylasında gerçekleştirildi. Arama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.