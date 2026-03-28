Ligde son haftalara girilirken heyecan giderek artıyor. Zirve yarışında kıyasıya mücadele sürerken, play-off hattında da takımların yakın puanlarda olması dikkat çekiyor.

Ligde küme düşme potasında yer alan ekiplerin de ince hesaplar yapması gereken haftalara girilirken, taraftarlar da takımlarının performansını yakından takip ederek, desteklerini sürdürüyor.

VANSPOR HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Milli aradan dolayı birkaç günlük izin yapan Van Spor FK futbolcuları, dün tesislerde toplanarak Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarının startını verdi.

33. HAFTA ÇEKİŞMELİ KARŞILAŞMALARA SAHNE OLACAK

Milli maç arası nedeniyle 1 hafta ara verilen 33. hafta maçları, 3 Nisan Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış maçında, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor A.Ş. ile play-off hattına girmeye çalışan ve temsilcimizle aynı puanı paylaşan Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Hafta, 5 Nisan Pazar günü zirve yarışını yakından ilgilendiren Amed Sportif Faaliyetler – Boluspor mücadelesiyle tamamlanacak.

VANSPOR’UN MAÇI 4 NİSAN CUMARTESİ

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda, play-off hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Play-off şansı azalan temsilcimiz, deplasmanda kazanarak bu şansını yeniden artırmak istiyor.

VANSPOR 32. HAFTAYI 1 PUANLA KAPATMIŞTI

Son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla play-off hattından uzaklaşan Van ekibi, kalan 6 maçta toplayacağı puanlarla yeniden iddiasını sürdürmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, 32. haftada sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı olmuştu. Rakip Ankara Keçiörengücü ise küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u 7-0 mağlup ederek Vanspor maçı öncesinde önemli bir moral avantajı elde etmişti.

Van ekibi ile Ankara ekibi arasında sezonun ilk yarısında Van’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

VANSPOR 11, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8. SIRADA YER ALIYOR

32.hafta sonunda temsilcimiz Vanspor; 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 11. sırada yer alırken, Ankara Keçiörengücü ise 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 47 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek hem aradaki puan farkını azaltmayı hem de play-off umutlarını canlı tutmayı hedefliyor.